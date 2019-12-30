Тегеран, , 11:02 — REGNUM Высший руководитель Ирана Али Хаменеи заявил, что никакая власть не длится вечно. Соответствующий пост в социальной сети Twitter был опубликован духовным лидером 30 декабря.

«Кто бы ни думал, что его власть вечна, пусть вспомнит Саддама Хусейна, Мохаммеда Резу Пехлеви и Советский Союз», — подчеркнул Хаменеи в день 13-летия казни Хусейна.

Означает ли это, что власть Высшего руководителя Ирана также не будет длиться вечно, Хаменеи не уточнил.

Напомним, власть аятолл в Иране была установлена в 1979 году, после свержения шаха Мохаммеда Резы Пехлеви. С тех пор во главе страны стоит Высший руководитель. Али Хаменеи руководит Ираном с 1989 года.

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