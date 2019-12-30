Москва, , 10:56 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал «определенным прорывом» начало диалога между парламентами России и Великобритании.

«Прорывом определенным является начало отношений с нашими коллегами из Британии, из парламента этой страны. Это начало диалога. Это путь к поиску тех, если хотите, возможностей, которые дадут нам в итоге шаги навстречу друг другу», — сказал Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по приглашению Володина в Россию прибыли члены палаты лордов парламента Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джон Десмонд Уэверли, Десмонд Брауни и Ричард Балфи.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия и Великобритания возобновили межпарламентский диалог