Тбилиси, , 09:29 — REGNUM Грузинская цивилизация опирается на традиционное национальное застолье. Такое заявление 29 декабря сделал крупный грузинский политик и лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили во время презентации научного труда «Грузия. История. Культура. Этнография», сообщает агентство «Новости Грузия».

«Я считаю, что величайшее достижение нашей цивилизации стоит именно на двух этих шедеврах, которые называются грузинским застольем, со своими правилами и тамадой. Думаю, грузинское застолье — это воистину самое большое достижение повседневной жизни человека, ибо грузинское застолье — это фейерверк любви и счастья», — заявил Иванишвили.

Он также отметил, что считает неслучайным то, что Грузия якобы является родиной виноделия и полифонии в пении. Политик заявил, что это отразилось в характере грузинских мужчин.

Сообщается, что исследование было проведено при участии руководителя Международного центра грузинской народной песни, основателя ансамбля «Рустави» Анзора Эркомаишвили. Финансированием проекта занимался благотворительный фонд Иванишвили «Карту».