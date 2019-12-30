Улан-Удэ, , 08:34 — REGNUM За минувшую неделю в столице Бурятии выявили восемь точек продаж никотиносодержащих смесей, изъято из оборота 856 упаковок. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, такие данные сообщили сотрудники управления Роспотребнадзора.

«Учитывая, что на сегодняшний день продажа бестабачных никотиновых сосательных (жевательных) смесей на территории страны не запрещена, сотрудники Роспотребнадзора при изъятии руководствуется нарушениями в части маркировки и отсутствия документов, подтверждающих качество и безопасность пищевой продукции», отметили специалисты.

Заместитель главы минздрава Бурятии Наталья Бухольцева сообщила, что предусматривающий запрет продажи несовершеннолетним снюсов проект закона разработан и запущена процедура согласования проекта закона.

Тем не менее, зампред правительства республики Пётр Мордовской не вполне оказался доволен результатами.

«Я прошу усилить работу в этом направлении все задействованные ведомства. Важно убрать эту продукцию с полки и из-под полки в торговых точках. Мы ведем работу, но пока мы фиксируем такие случаи — мы считаем, что она недостаточна», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Бурятии Алексей Цыденов поручил региональному министерству здравоохранения разработать законопроект о запрете продажи сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин. Кроме того, под запрет кроме снюсов попадут и другие аналогичные по воздействию на организм продукты.

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