Париж, , 08:05 — REGNUM В разгар забастовки против пенсионной реформы президент Франции Эммануэль Макрон выступит с видеообращением к французам во вторник, 31 декабря, передает BFM TV.

Как гласит традиция, Эммануэль Макрон передаст жителям Франции свои пожелания на Новый год.

В настоящее время в замке Форт Брагансон глава государства завершает свою речь, которая, по его мнению, должна быть «эффективной». Ожидается, что президент выступит с «более короткой речью, чем обычно, продолжительностью менее пятнадцати минут».

«Президент много работает над подготовкой к речи. Он консультируется и находится в контакте со своей командой и министрами», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

В окружение главы государства также признали, что Эммануэль Макрон читает региональную ежедневную прессу, которая ему нравится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон поприветствовали освобождение и обмен задержанными в восточной Украине.

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