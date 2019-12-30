Пхеньян, , 07:19 — REGNUM Cамолёт-разведчик E-8C ВВС США 29 декабря вновь оказался в корейском небе, сообщил 30 декабря отслеживающий активность военной авиации сервис Aircraft Spots на в Twitter.

По данным сервиса, самолёт шёл на высоте 31 тыс. футов (9,4 км). Точный маршрут полёта в сообщении не обозначен.

Американская авиаразведка активизировалась на Корейском полуострове с ноября 2019 года после проведения КНДР серии ракетных пусков и декабрьских испытаний предположительно ракетного двигателя.

К началу 2020 года срок, данный Пхеньяном для формулирования США новых предложений по вопросу денуклеаризации, истекает.

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