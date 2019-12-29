Минск, , 22:47 — REGNUM В Минске рассчитывают на то, что до конца года состоятся контакты президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко по обсуждению спорных вопросов, касающихся несогласованных интеграционных дорожных карт. Об этом 29 декабря сообщил первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Три вопроса, которые в принципе были обозначены после последней встречи президентов в Санкт-Петербурге, они остаются на сегодняшний день. Это газ, нефть и определенные вопросы по налоговой карте», — отметил Крутой.

Первый вице-премьер подчеркнул, что точки рения двух сторон ясны и на данном этапе необходимо «просто принятие политического решения».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, президенты Российской Федерации и Белоруссии — Владимир Путин и Александр Лукашенко при необходимости могут созвониться до Нового года, так как ряд вопросов в газовой сфере остаются не урегулированными.

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