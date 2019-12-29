Вашингтон, , 20:54 — REGNUM Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил о том, что Соединенные Штаты обладают определенными инструментами, которые они будут использовать в случае, если КНДР приступит к новым ракетным испытаниям. Об этом 29 декабря он сообщил в эфире телеканала ABC News.

Политик подчеркнул, что Соединенные Штаты будут «крайне разочарованы», если Северная Корея начнет испытания ракет. Однако, по его словам, у президента США Дональда Трампа нет «иллюзий» по этому поводу, и он старается максимально «деэскалировать напряжённость».

«У нас есть инструменты в нашем запасе. И мы будем использовать их по мере необходимости», — отметил О'Брайен.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 6 декабря эксперт Миддлберийского института Джеффри Льюис, ссылаясь на спутниковые снимки, сообщил о том, что Пхеньян намеревается возобновить испытания ракетных двигателей на полигоне в Сохэ, расположенном в районе Тончхан-ни.

Позднее, госсекретарь США Майк Помпео призвал КНДР отказаться от испытаний ракет большой дальности и ядерного оружия.

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