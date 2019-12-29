Варшава, , 17:43 — REGNUM Польский журналист Марек Щверчиньский заявил о том, что президент России Владимир Путин вмешивается во внутренние дела Польши, высказывая свое мнение по поводу желания посла Польши в Германии Юзефа Липского периода 40-х годов XX века поставить памятник Адольфу Гитлеру за депортацию евреев в Африку. Об этом он сообщил в статье, опубликованной в варшавским аналитическим центром Polytika Insight.

По мнению журналиста, глава России «пытался опозорить» Польшу, выставив ее самой главной европейской русофобской и антисемитской страной. Щверчиньский полагает, что высказывание Путина о Липском является наглядным примером вторжения российских властей во внутригосударственные дела Польши.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент РФ Владимир Путин выступил с резкой критикой посла Польши в Германии Юзефа Липского, который пообещал поставить памятник Адольфу Гитлеру за депортацию евреев в Африку. «Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя», — сказал о нем Путин. По словам главы государства, польский посол был солидарен с лидером нацистской Германии и даже пообещал поставить тому памятник в Варшаве за геноцид в отношении евреев.

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