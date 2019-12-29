Берлин, , 13:28 — REGNUM Согласно результатам социологического опроса, проведенного институтом YouGov, жители Германии считают, что наибольшую роль во внешней политике в 2020 году будут играть канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин.

В ходе опроса респондентам задавался такой вопрос:

«Какие политики будут иметь наибольшую релевантность в 2020 году при решении крупных внешнеполитических проблем?» В ответе можно было называть сразу нескольких политиков.

22% опрошенных немцев уверены, что это будет их канцлер Ангела Меркель

20% опрошенных считают, что это будет российский лидер Владимир Путин.

На третьем месте оказался президент Франции Эммануэль Макрон с 19%.

16% участников опроса считают что решающую роль в международных делах будет играть президент США Дональд Трамп.

12% отдают предпочтение бывшему министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен, которая возглавила Евросоюзную комиссию.

Примечательно, что 29% выразили уверенность, что в 2020 году ответ на международные вызовы никто из политиков найти не сможет.