Подгорица, , 04:00 — REGNUM В Черногории вспыхнули массовые протесты после подписания президентом страны Мило Джукановичем закона о церквях, сообщила оппозиционная партия Демократический фронт (ДФ) на своей странице в Facebook.

В столице страны — Подгорице после вечерней службы демонстранты прошли от собора Воскресения Христова до здания национального телевидения, блокировали движение на перекрестках и скандировали: «Не дадим святыни!».

Протестующие остановили автомобиль брата президента, бизнесмена Ацо Джукановича и вступили с ним в словесную перепалку. Полицейские оттеснили толпу от автомобиля бизнесмена.

В Никшиче, втором по величине городе Черногории, протестующие собрались у храма Святого Василия Острожского и оттуда начали протестное шествие. Демонстранты пытались блокировать автомагистраль, но полиция пресекла эти действия. Было задержано несколько участников беспорядков. Представитель ДФ Марко Ковачевич обратился к протестующим с призывом дождаться решений совета епископов Сербской православной церкви (СПЦ), которые они огласят 29 декабря.

Город Беране на севере Черногории также оказался охвачен волнениями. Там состоялся протестный марш, разогнанный полицией с применением слезоточивого газа при попытке демонстрантов блокировать автодорогу к городу Андриевица.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, закон«О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» вызвал массовые протесты в стране. Сербская православная церковь заявляет, что он ущемляет права православных христиан.

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