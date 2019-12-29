Каракас, , 02:46 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его президент Колумбии Иван Дуке — национальный враг Боливарианской Республики, стоящий за всеми попытками дестабилизации ситуации в стране, сообщило 28 декабря гостелевидение Венесуэлы.

Выступая перед представителями армии в Каракасе, Мадуро заявил, что «враг Венесуэлы находится в Боготе <…> и его зовут Иван Дуке». Президент Венесуэлы отметил, Колумбия были готовит, финансирует и направляет «все заговоры», имеющие целью дестабилизацию страны и осуществления государственного переворота.

Лидер Боливарианской Республики призвал армию и народное ополчение в пограничной с Колумбией зоне к максимальную бдительности и готовности.

«Они не пройдут!», — подчеркнул Мадуро.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД РФ заявили, что политика США в Венесуэле вышла за рамки