Алжир, , 17:05 — REGNUM Президент Алжира Абдельмаджид Таббоун назначил нового премьер-министра страны, им стал Абдельазиз Джерад, об этом 28 декабря сообщает Reuters.

Новый глава правительства является известным дипломатом, в последние годы он преподавал политологию в Алжирском университете.

Напомним, выборы президента страны, а также назначение главы правительства Алжира, должны сыграть позитивную роль в преодолении политического кризиса в государстве, который привел к отставке президента Абдельазиза Бутефлика.

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