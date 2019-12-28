Тбилиси, , 19:41 — REGNUM Готовность углублять отношения с Ватиканом выразил премьер-министр Грузии Георгий Гахария 28 декабря во время встречи с государственным секретарем (главой правительства) Ватикана, кардиналом Пьетро Паролином, сообщает агентство «Новости Грузия».

По данным журналистов, глава грузинского правительства отметил, что сам факт визита кардинала в Тбилиси подтверждает, что отношения между двумя государствами находятся на высоком уровне. Гахария также поблагодарил Паролина за поддержку суверенитета Грузии.

Как передавало ИА REGNUM, визит госсекретаря Ватикана в Грузию запланирован с 28 по 30 декабря. В течение этого времени он проведет ряд встреч с руководством страны, общественниками и представителями армянской, ассирийско-курдской и латинской конфессиями католичества в Грузии.

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