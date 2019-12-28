Симферополь, , 07:20 — REGNUM Разведывательный полет у границ Крым полуострова провел стратегический беспилотный разведчик ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk. Об этом 27 декабря сообщает ресурс PlaneRadar.

Воздушное судно вылетело с авиабазы НАТО на острове Сицилия. Самолет провел обследование линии разграничения в Донбассе, а после начал разведывательный полет вдоль черноморского побережья РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря стратегический беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk трижды за одну неделю провел полеты у российских границ на Черном море.

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