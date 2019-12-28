Тирасполь, , 02:19 — REGNUM Опыт урегулирования вопросов между Косовом и Сербией, а также Косовом и международным сообществом представляет интерес в контексте молдавско-приднестровского урегулирования, особенно в связи с председательством Албании в ОБСЕ в 2020 году. Об этом заявил в интервью «Новостям Приднестровья» глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

Приднестровская сторона, по его словам, с нетерпением ожидает начала взаимодействия с представителями Албании. «Конечно, в нашей работе будет невозможно игнорировать «косовский прецедент», и мы будем изучать все связанные с ним аспекты», — сказал дипломат.

Он добавил, что представляет интерес опыт урегулирования отраслевых вопросов между Косовом и Сербией, Косовом и международным сообществом.

«В частности, хотелось бы обсудить членство Косово в Международном союзе электросвязи, ФИФА и УЕФА, признание косовских паспортов и номерных знаков даже в странах, официально не признающих косовскую государственность, функционирование пассажирского аэропорта им. Адема Яшари без членства Косово в ИКАО. Косовский опыт может стать серьёзным аналитическим и прецедентным вкладом в будущее урегулирование отношений между Приднестровьем и Молдовой», — подвел итог Игнатьев.