Рига, , 00:26 — REGNUM Президент Латвии Эгил Левитс доволен ликвидацией образования на русском языке, сообщил портал LSM.

То, что все дети будут учиться на государственном языке, чрезвычайно важно, по словам Левитса. Президент Латвии считает, что решение о ликвидации образования на русском языке запоздало и это стоило сделать раньше.

«Если мы говорим о единстве общества, то здесь важно обучение на одном языке», — сказал Левитс

Так прокомментировала слова президента известный в Латвии правозащитник и депутат Юрмальской Думы Елизавета Кривцова: «Левитс раскрыл в чем цель латвийской политики интеграции — сделать всех латышами. Я не против, когда человек добровольно решает ассимилироваться, его право. Но как государственная цель — это нелигитимно! Когда президент говорит о необходимости единого взгляда на жизнь у народа, то это, извините, тоталитаризм».

ИА REGNUM писало, что с 1 сентября 2021 обучение во всех средних школах Латвии будет вестись только на латышском языке. Конституционный Суд Латвии признал это решение законным. Националистическое большинство на протяжении 30 лет игнорирует все протесты русского населения по этому поводу. Эти протесты не слышат не только в Риге, к ним равнодушны в Европе. История русской школы в Латвии началась в 1789 году и на 130 лет старше латвийской государственности 1919 года.