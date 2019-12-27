Дамаск, , 22:29 — REGNUM Российская военная полиция продолжает наземное патрулирование в зоне безопасности у сирийско-турецкой границы на нескольких маршрутах в сирийской провинции Алеппо, сообщил 27 декабря на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

По информации российского Центра, патрулирование прошло без инцидентов и внештатных ситуаций.

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Аджами — Авшария, Аджами — Мембидж в провинции Алеппо», — сказал Юрий Боренков.

Как сообщало ИА REGNUM, российское и совместное российско-турецкое патрулирование приграничной зоны на северо-востоке Сирии проводится для обеспечения отвода отрядов сирийских курдов от границы с Турцией.

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