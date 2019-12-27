Москва, 27 декабря 2019, 15:41 — REGNUM Приход к власти на Украине нового президента не отразился на позиции Киева по Приднестровью, согласно которой оно является частью Молдавии. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, представитель России в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию Сергей Губарев.
Пока в подходах украинской стороны не видно изменений. Об этом говорит и прежний представитель от Украины в переговорном процессе Виктор Крыжановский.
«Как правило, когда у руководства страны меняется мнение, то меняют и выразителя этого мнения», — сказал Губарев ТАСС.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее молдавский президент Игорь Додон назвал спекуляцией утверждения ряда СМИ о тайных переговорах с российским руководством.
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