Токио, , 13:49 — REGNUM Власти Японии планируют направить военные корабли в регион Ближнего Востока для защиты собственных судов, об этом 27 декабря сообщает агентство Kyodo.

Члены правительства страны, как отмечают журналисты агентства, одобрили данное решение. Корабли военно-морского флота Японии будут направлены в указанный регион в конце января 2020 года.

Основной задачей ВМФ страны будет сбор информации, а также обеспечение безопасности в наиболее критичных пунктах.

Решение было принято после встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ с президентом Ирана Хасаном Рухани. Визит иранского президента в Японию состоялся впервые за 19 лет.

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