Сеул, , 11:57 — REGNUM Новогодняя речь Ким Чен Ына определит дальнейшую политику США и Южной Кореи относительно КНДР. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове может посетить США в январе 2020 года.

Предполагается, что Ли До Хун встретится со своим американским коллегой Стивеном Биганом, с которым обсудит дальнейшую политику относительно КНДР, после поздравительной речи Ким Чен Ына в новогоднюю ночь.

Отмечается, что в данной речи глава КНДР обозначит направление действий правительства на будущий год.

Эксперты полагают, что Пхеньян намеренно затягивает переговоры, чтобы выяснить шансы Дональда Трампа на переизбрание.