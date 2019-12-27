Нью-Дели, , 09:38 — REGNUM Правоохранительные органы Индии усилили меры безопасности в крупных городах, опасаясь массовых акций протеста, об этом 27 декабря сообщает Al Jazeera.

По предварительным данным, протесты могут усилиться после пятничной молитвы, как это было на прошлой неделе.

Граждане страны недовольны новым законом, который позволяет предоставлять гражданство религиозным меньшинствам в ряде соседних государств, если будет доказано притеснение со стороны властей.

В результате беспорядков, продолжающихся с 11 декабря 2019 года, погибли по меньшей мере 25 человек.

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