Москва, , 09:12 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал самые важные закона 2019 года и пожелал здоровья, домашнего тепла и побольше радостных событий в 2020 году.

В числе важных решений Володин комплексный подход к защите прав граждан, в том числе на собственное жилье: это и помощь людям, пострадавшим от недобросовестных застройщиков, и создание механизмов, исключающих появление обманутых дольщиков в будущем.

Кроме того, спикер Госдумы выделил законы о запрете выдавать микрокредит под залог единственного жилья, об ипотечных каникулах для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Долгие годы не решались проблемы оказания паллиативной помощи и доступа родственников в реанимацию — после длительных дискуссий такие законы были приняты.

«Для нас в приоритете законы, которые помогают людям», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Володин также сообщил, что планирует встретить Новый год дома с семьей и поздравил с Новым годом.

«Желаю здоровья, счастья, любви, домашнего тепла, побольше радостных событий в Новом году», — сказал спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2019 году Госдума приняла 530 законов. В «портфеле» остается еще 1179 законопроектов, над которыми пойдет работа в 2020 году. Из них 269 приняты в первом чтении, три — во втором.