Сунжа, Ингушетия, , 09:08 — REGNUM В Ингушетии уволен пятый с сентября 2019 года мэр. Свой пост оставил глава города Сунжи Магомед Албаков, пишет «Интерфакс-Юг».

По данным агентства, Албаков написал заявление о досрочном прекращении полномочий, которое рассмотрели депутаты городского совета на очередном заседании. Он отметил, что приложил немало сил для улучшения жизни горожан и пожелал своим последователям такой же активности и трудолюбия.

Стоит отметить, что на официальном сайте администрации города Сунжа Магомед Албаков все еще значится главой города, а на его странице в Instagram поста об уходе, на который ссылаются СМИ, сообщая об отставке, нет.

Как сообщало ИА REGNUM, Магомед Албаков был избран главой администрации города Сунжа 30 января 2019 года. До назначения на должность он был депутатом Сунженского районного совета депутатов, а в прежние годы возглавлял ГУП «Ингушводоканал».

За последние четыре месяца в Ингушетии ушли с постов градоначальников мэры четырех городов: Магаса, Малгобека, Назрани и Карабулака.