Париж, , 09:03 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер посетил коммуну Флери-ан-Бьер 26 декабря, передает BFM TV.

Во время своей поездки, посвященной безопасности дорожного движения, глава МВД страны Кристоф Кастанер затронул вопрос нехватки топлива, который может повлиять на Францию, после забастовок на нескольких нефтеперерабатывающих заводах.

«Существует восемь нефтеперерабатывающих заводов, два из которых поддержали мобилизацию. Остальные работают хорошо. Во Франции 200 складов, только два заблокированы. В настоящее время нет риска дефицита топлива», — отметил Кристоф Кастанер.

Глава МВД Франции также призывал к ответственности тех, кто хочет остановить работу нефтеперерабатывающих заводов.

«Французы имеют право путешествовать. Это что-то фундаментальное. Прошу не препятствовать передвижению своих сограждан», — призвал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, сотни людей вышли на улицы Парижа с протестами против пенсионной реформы 26 декабря.

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