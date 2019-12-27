Тирасполь, , 01:38 — REGNUM На площадке Госдумы РФ в марте 2020 года пройдут парламентские слушания по Приднестровью. Об этом заявил на пресс-конференции в Тирасполе председатель Верховного совета ПМР Александр Коршунов, передает ИА REGNUM.

«Такая же договорённость есть и с Гордумой Москвы», — добавил спикер.

Он подчеркнул, что в рамках слушаний состоится демонстрация выставки о Приднестровье. «Мы считаем, что очень важно информировать наших коллег, гостей и специалистов о том, как развивается Приднестровье и какой имеет потенциал», — сказал Коршунов.

Ключевыми темами приднестровско-российской повестки он назвал вопросы упрощения процедуры получения российского гражданства и использования российского материнского капитала на территории Приднестровья. «Часть вопросов находится на финишной прямой, но не так просто эти решения могут быть приняты», — подвел итог Коршунов.