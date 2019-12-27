Кишинёв, , 01:33 — REGNUM 2019 год стал годом восстановления и укрепления стратегического диалога Молдавии с Россией по всем актуальным направлениям. Об этом сообщил президент Молдавии Игорь Додон на встрече с послом России в Молдавии Олегом Васнецовым, передает ИА REGNUM.

Додон отметил, что это произошло, «несмотря на сложный политический период в Республике Молдова».

Говоря о планах на будущий год, стороны отметили взаимный интерес к скорейшему подписанию и ратификации более десятка двусторонних соглашений в области социального обеспечения, реадмиссии, миграции и других актуальных проблем, решения которых ждут обе стороны.

Отметим, что при власти в Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка диалог между Молдавией и Россией был фактически заморожен, а молдавским чиновникам было запрещено посещать Россию.