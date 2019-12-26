Москва, , 23:06 — REGNUM Противники президента Венесуэлы Николаса Мадуро продолжают накалять обстановку и не оставляют попыток свергнуть власть, сообщила 26 декабря журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя новую попытку антиправительственных действий радикальной оппозиции, совершившей вооруженное нападение в штате Боливар, российский дипломат отметила: провокации продолжаются, чтобы погрузить страну в хаос.

Захарова «С тревогой восприняли слова Президента Венесуэлы Николаса Мадуро о том, как и где готовились упомянутые провокации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Венесуэле по делу о вооружённом нападении в Боливаре 24 декабря задержали 11 человек. По словам Мадуро, участники нападения — представители финансируемой из-за рубежа оппозиции.

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