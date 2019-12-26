Лакхнау, Индия, , 20:11 — REGNUM Об отключении интернета на сутки в восьми округах штата Уттар-Прадеш (Индия) сообщает 26 декабря NDTV.

Решение отключить интернет принято для недопущения массовых протестов в штате. Проводится мониторинг соцсетей с целью блокировать контент с антивластными призывами.

Напомним, протесты мусульман в Индии происходят на фоне принятия закона о гражданстве. Согласно нововведению, индийское гражданство предоставляется религиозным меньшинствам из Пакистана, Бангладеш и Афганистана, но не мусульманам.

Таким образом, гражданство смогут получать нелегальные мигранты из вышеуказанных стран, проживавшие в Индии с 2015 г. Власти аргументируют необходимость закона тем, что религиозные меньшинства должны получить защиту от мусульман.

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