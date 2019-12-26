Москва, , 17:38 — REGNUM Модернизируя свои вооружённые силы, Россия сделала упор не на количественные, а на качественные параметры, считает член Совфеда РФ Франц Клинцевич. Об этом он заявил 26 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Те учения НАТО, которые пройдут в ближайшее время, предполагают освоение театра боевых действий, — сказал Клинцевич. — И события, которые происходят на границе РФ, вызывают крайнюю озабоченность. Но наш военно-технический рывок, который мы сделали за последние 10 лет, говорит о том, что мы по десяткам систем и видам вооружения значительно превосходим [потенциального] противника. И это признали и они. И мы сделали упор не на количественные, а на качественные параметры. Однако наша военная доктрина и состояние наших вооружённых сил не предназначены для ведения захватнических войн. Мы выстроили всё с точки зрения обороны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ходе выступления на коллегии Министерства обороны РФ заявил, что российское оружие должно превосходить мировые аналоги и быть лучшим в мире, если РФ не хочет проигрывать.