Москва, , 17:12 — REGNUM О ряде зарубежных визитов в начале года российского министра иностранных дел Сергея Лаврова сообщила 26 декабря журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, российский министр 12 — 13 января 2020 г. будет находиться с визитом в Узбекистане, где встретится со своим узбекским коллегой. Планируется подписание двусторонних соглашений, а также выступление Лаврова перед студентами Ташкентского филиала МГИМО МИД РФ.

После этого глава МИД РФ отправится на Шри-Ланку и в Индию, где он пробудет до 15 января. В Шри-Ланке Ларов 14 января встретиться со своим коллегой Динешем Гунаварденой, а также с президентом Готабаем Раджапаксой и главой правительства Махиндой Раджапаксой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 г. в Узбекистан намечен визит российской делегации во главе с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным.5 февраля 2020 г. состоится визит в РФ узбекского президента Шавката Мирзиёева.

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