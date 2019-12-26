Вашингтон, , 16:08 — REGNUM В 2019 году более 70 неопознанных судов было замечено в северокорейском порту Нампхо. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент) со ссылкой на частную компанию Planet Labs.

Согласно спутниковым снимкам, в период с января по 24 декабря 2019 года в северокорейском порту Нампхо было замечено 71 судно.

Предполагается, что число кораблей, входивших в порт и ввозивших в КНДР уголь или нефтепродукты, значительно больше, так как спутники не смогли запечатлеть регион при облачной погоде.

Согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, КНДР запрещено экспортировать уголь, а также импортировать нефтепродукты свыше установленной нормы в 500 тысяч баррелей.