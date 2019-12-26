Киев, , 15:12 — REGNUM Российская электроэнергия может составить до 15% украинского спроса в 2020 году, заявил и.о. председателя правления ЧАО «НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук 26 декабря в интервью «РБК-Украина».

"Совокупный возможный максимальный импорт электроэнергии из Российской Федерации в годовом исчислении составляет 10−15 процентов нынешнего украинского спроса», — рассказал он.

Коальчук отметил, что разговоры об «уничтожении» украинских производителей электроэнергии, мягко говоря, преувеличены.

Он выразил сожаление, что разрешение на торговлю с РФ электроэнергией было принято на уровне президента и правительства Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О рынке электрической энергии», согласно которому импорт российской электроэнергии на Украину запрещён.

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