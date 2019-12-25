Киев, , 16:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О рынке электрической энергии», запрещающий импорт электроэнергии из России. Об этом сообщает 25 декабря пресс-служба главы государства.

Согласно документу, запрет распространяется на поставки и продажу электрической энергии, импортируемой из России (по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке).

В пресс-релизе отмечается, что такие ограничения необходимы для «обеспечения надлежащего контроля над ценами на электрическую энергию в условиях недостаточной конкуренции на этом рынке».

Сообщается, что принятые меры также нацелены на «урегулирование вопросов работы теплоэлектроцентралей при новой модели рынка электроэнергии», которая действует на Украине с июля 2019 года в рамках имплементации Третьего энергетического пакета Евросоюза.

В то же время оговаривается, что за кабинетом министров страны сохраняется право «отменять запрет на определённый им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины».

Напомним, Киев в октябре возобновил закупки электроэнергии из России и Белоруссии по двусторонним договорам, которые были приостановлены в 2015 году. Согласно данным компании — оператора украинской энергосистемы «Укрэнерго», в ноябре закупки электроэнергии из России составили 132,6 тысячи МВт⋅ч при суммарном импорте в 661 тысячу МВт⋅ч.

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