Сана, , 13:46 — REGNUM Йеменские хуситы обвинили власти Франции в поставке оружия арабской коалиции, которая под руководством Саудовской Аравии осуществляет военную операцию в стране. Об этом 25 декабря на своей странице в социальной сети Twitter написал известный хуситский повстанец Мухаммед аль-Хути.

«Франция убила и ранила свыше 38 йеменцев артиллерийским обстрелом в провинции Саада», — отметил аль-Хути, добавив, что во Франции на это преступление не обратили внимания.

Ни представители арабской коалиции, ни представители правительства Франции пока не прокомментировали данное заявление.

Как передавало, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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