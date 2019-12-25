Москва, , 21:46 — REGNUM Вашингтон пока официально не уведомлял Москву о намерении выйти из Договора по открытому небу. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Александр Грушко в опубликованном 25 декабря интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам, в Москве слышат «утверждения из разных углов Вашингтона» о том, что данное соглашение не отвечает интересам Соединённых Штатов, однако «американцы объявили практически все инструменты контроля над вооружениями не отвечающими своим интересам».

Грушко высказал мнение, что «здесь своё слово должны сказать американские союзники в Европе», которых США «рассматривают во многих сферах фактически как вассалов».

Российская сторона будет принимать решение, исходя из своих национальных интересов, отметил Грушко, подчеркнув, что возможный односторонний выход США из договора станет «очередным ударом по европейской безопасности».

Напомним, Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 стран — членов ОБСЕ. Его целью является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и соблюдением соглашений в области контроля над вооружениями.

В октябре в американских СМИ появилась информация о намерении администрации президента Дональда Трампа выйти из соглашения в одностороннем порядке.