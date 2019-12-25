Нальчик, , 19:40 — REGNUM В Кабардино-Балкарии продолжается формирование нового правительства. Глава республики Казбек Коков подписал указы о назначении двух новых министров, сообщили ИА REGNUM 25 декабря в пресс-службе главы и правительства региона.

Так, министром по вопросам координации деятельности органов исполнительной власти КБР в сфере профилактики экстремизма и реализации молодежной политики назначен Залим Кашироков. Министром экономического развития стал Борис Рахаев. Шамиль Ахубеков назначен исполняющим обязанности министра промышленности, энергетики и торговли.

Напомним, формирование нового правительства Кабардино-Балкарии началось в октябре 2019 года, после избрания главой республики Казбека Кокова.

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