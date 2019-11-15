Нальчик, , 15:55 — REGNUM В Кабардино-Балкарии формируется новый состав правительства. Сегодня, 15 ноября, глава республики Казбек Коков назначил семь министров. Указы о кадровых изменениях в органах власти опубликованы на сайте главы региона.

Так, министром природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарии назначен Ильяс Шаваев, министром земельных и имущественных отношений — Аслан Тохов, министром сельского хозяйства — Хасан Сижажев, министром здравоохранения — Рустам Калибатов, главой минтранса — Аслан Дышеков.

Назначены также министр цифрового развития. Им стал Ислам Ашхотов. Должность министра труда и социальной защиты получил Алим Асанов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября в Кабардино-Балкарии был избран новый глава субъекта. Им стал Казбек Коков. Сразу после его инаугурации прежний состав правительства региона ушел в отставку. Спустя почти две недели, 15 ноября, на должность премьер-министра был назначен Алий Мусуков, который возглавлял прежний состав правительства.