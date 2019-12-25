Москва, , 17:15 — REGNUM Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев считает «извращением» то, во что превратились муниципальные избиркомы Петербурга, в очередной раз погрязшие в массовых фальсификациях выборов осенью 2019 года. Об этом Булаев заявил на заседании ЦИК 25 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Голосование на выборах в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

«Что касается муниципальных комиссий, я вправе потребовать с них оплату, так как они использовали мои материалы как руководство к действию. Все вещи, которые я им сказал нельзя делать, они сделали еще более успешно, чем в 2014 году», — сказал Булаев.

Напомним, муниципальные выборы 2014 года в Петербурге в свое время были названы одними из самых грязных в стране, но в 2019 году этот рекорд был побит.

Булаев заметил, что накануне сентябрьских выборов глава Горизбиркома Петербурга Виктор Миненко отчитывался, что председатели муниципалитетов якобы «понимают, что надо соблюдать закон».

«Конечно, [главы муниципальных образований] всё понимают. До тех пор, пока дело не коснется лично их судьбы, лично их кресла и их возможности в той жизни новой быть востребованными и не потерять работу. Как только этот фактор появляется, все мечты о законе, который мы хотели бы соблюдать, забываются», — считает Николай Булаев.

Он полагает, что закон, по которому муниципальные комиссии являются автономными по отношению к Центризбиркому и Горизбиркому, необходимо менять. В ЦИК уже обращали внимание, что де-факто эти комиссии оказываются зависимы от депутатов Заксобрания или Госдумы, избирающихся от данных территорий, и прочих местных «элит».

"В том виде, в каком они сегодня выродились, ничего, кроме вреда, они не приносят. Эти комиссии созданы конкретным человеком для обеспечения ему конкретной нормальной жизни на выборах. И государство не имеет права в эти комиссии вмешаться! Я вам скажу, это какое-то извращение», — заявил Булаев.

«Нельзя для самого себя создавать комиссию для своего избрания и кормить ее пять лет», — добавил он.

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Напомним, на заседании ЦИК 25 декабря обсуждали многочисленные нарушения в ходе муниципальной кампании 2019 года в Петербурге. Глава ЦИК Элла Памфилова требовала от Горизбиркома Петербурга провести анализ нарушений, но результатами работы осталась недовольна.

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