Москва, , 16:51 — REGNUM Заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артём Костырко освобождён от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Документ опубликован 25 декабря на официальном сайте мэрии и правительства Москвы.

В качестве причины отставки указан переход Костырко на другую работу.

Эксперты отмечают, что Артём Костырко на выборах в Московскую городскую думу, которые состоялись в сентябре 2019 года, отвечал за процедуру электронного голосования. Напомним, эксперимент прошёл со сбоями и вызвал критику по итогам выборов.