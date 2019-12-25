Киев, 25 декабря 2019, 11:20 — REGNUM В правительстве Украины уже долгое время наблюдается кадровый голод, заявила политолог Александра Решмедилова 24 декабря в эфире телеканала 112.ua.
Она отметила, что нынешние члены правительства Украины не имеют кадрового веса и не несут особой ценности. Правительство Украины можно назвать не технократическим, а техническим, считает Решмедилова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший член Венецианской комиссии Марина Ставнийчук рассказала, что из украинских органов власти целенаправленно вымываются люди, обладающие знаниями и опытом.
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