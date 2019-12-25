Киев, 25 декабря 2019, 08:53 — REGNUM На Украине идут процессы, которые могут завершиться уничтожением государства, заявила бывший член Венецианской комиссии Марина Ставнийчук 24 декабря в эфире телеканала 112.ua.
В качестве примера, Ставнийчук привела низкокачественные законопроекты, которые подаются на рассмотрение Верховной рады от имени президента Украины Владимира Зеленского. Это говорит о том, что создатели данных законов не имеют необходимого опыта, считает эксперт.
Она отметила, что результатом данной политики может стать уничтожение украинской государственности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Кирилл Сазонов заявил, что Украина входит в новый год с долгами по зарплате и перспективами получить ещё более серьёзные проблемы в экономике.
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