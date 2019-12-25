Киев, , 08:53 — REGNUM На Украине идут процессы, которые могут завершиться уничтожением государства, заявила бывший член Венецианской комиссии Марина Ставнийчук 24 декабря в эфире телеканала 112.ua.

«Идёт институциональное уничтожение государства. Уничтожается, вымывается ресурс, начиная с человеческого капитала, завершая национальным богатством — землёй. Умышленно вымываются из власти люди с институционной памятью, со знаниями, с подготовкой…» — рассказала она.

В качестве примера, Ставнийчук привела низкокачественные законопроекты, которые подаются на рассмотрение Верховной рады от имени президента Украины Владимира Зеленского. Это говорит о том, что создатели данных законов не имеют необходимого опыта, считает эксперт.

Она отметила, что результатом данной политики может стать уничтожение украинской государственности.

«Я не знаю, какой будет запас прочности ещё, и сколько мы выдержим в таком режиме. Это практически тенденция на уничтожение украинского государства…» — подытожила Ставнийчук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Кирилл Сазонов заявил, что Украина входит в новый год с долгами по зарплате и перспективами получить ещё более серьёзные проблемы в экономике.

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