Нур-Султан, , 08:38 — REGNUM Бывший президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев рассказал о своих впечатлениях от знакомства с президентом России Владимиром Путиным.

«Первое, что меня в нем поразило, когда Владимир Владимирович встал во главе российского правительства, — это высокая эрудированность, энергичность и готовность решать самые сложные вопросы», — заявил Назарбаев в интервью РИА Новости.

Также он добавил, что в этот момент у него сложилось ощущение, что тогда ещё молодой российский политик готов к любым жизненным перипетиям и может отвечать на вызов ясно и четко.

«Народу Российской Федерации очень повезло с Владимиром Владимировичем, который в начале ХХI века возглавил страну и провел ее через самые трудные испытания», — заявил первый президент Казахстана и добавил, что, по его мнению, Россия под руководством Путина вновь стала великой державой.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Счетной палаты бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что решение президента России Владимира Путина о создании резервных фондов РФ спасло российскую экономику десять лет назад.