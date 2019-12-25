Буэнос-Айрес, , 01:39 — REGNUM Ушедший в результате госпереворота в отставку президент Боливии Эво Моралес намерен вернуться в страну в течение 2020 года. Об этом он заявил в ходе интервью в столице Аргентины Буэнос-Айресе, сообщает Reuters.

«В целях личной безопасности, я не могу подробнее рассказать о плане возвращения в Боливию. Но мне нужно возвращаться в свою страну», — заявил Моралес.

Он также выразил уверенность, что ему удастся вернуться в Боливию в течение года. В настоящее время он помогает своей партии «Движение к социализму» в подготовке к выборам 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новые власти Боливии пообещали арестовать Эво Моралеса сразу при попытке вернуться в страну. Отметим, что новое боливийское правительство уже выдало ордер на арест экс-главы страны.

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