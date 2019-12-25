Москва, , 00:36 — REGNUM Угроза совершения терактов при помощи беспилотников может вырасти не только в Сирии, но и в других странах мира, заявил 24 декабря начальник войсковой ПВО Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, незаконные вооруженные формирования совершенствуют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и способы их применения, а потому угрозы могут возрасти во всем мире «в ближайшее время».

«Связанные с использованием БПЛА в террористических целях (угрозы), могут возрасти не только в Сирийской Арабской республике, но и на территории любой страны», — заключил Леонов.

Ранее о значительном увеличении числа нападений террористов при помощи беспилотников сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

Читайте ранее в этом сюжете: В 2019 году террористы стали чаще использовать беспилотники – эксперт