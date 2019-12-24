Москва, , 21:01 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил важность диалога в реализации Минских соглашений, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.

«Мы постараемся вместе с нашими коллегами из Украины, Франции, Германии сделать все, чтобы были реализованы Минские соглашения, но еще более важно, чтобы состоялся диалог. Когда есть диалог, появляется доверие друг к другу. До сегодняшнего дня этого диалога не было — между парламентом нашей страны и парламентом Украины. Когда будет понимание между нами, безусловно, это новый шаг к развитию отношений и поиску решений. Нам необходимо сделать все, чтобы через парламентское измерение мы стали лучше понимать друг друга с нашими коллегами из Франции и Германии», — заявил Володин по итогам встречи с председателем межфракционного депутатского объединения Верховной Рады Украины «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция» Виктором Медведчуком.

«Наш диалог будет основан на принципе невмешательства в дела суверенных государств, на принципах открытости, дружбы и отсутствия двойных стандартов», — подчеркнул спикер Госдумы.

Володин также отметил, что «большая часть вопросов, связанных с урегулированием ситуации на Украине, относится к полномочиям парламента Украины».

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу украинской стороны о парламентском измерении «нормандской четверки» и поручил проработать этот вопрос Володину.

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