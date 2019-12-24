Москва, , 19:40 — REGNUM Гуманным назвал вердикт Мещанского суда Москвы в отношении участника акции 27 июля в российской столице Самариддина Раджабов глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, сообщается 24 декабря на сайте СПЧ РФ.

Комментируя решение суда, председатель совета отметил, что Раджабов во время протестных событий в Москве «бросил пластиковую бутылку в сотрудника полиции, но даже в него не попал».

Фадеев «И очень важно, что суд сегодня отпустил его на свободу, а не отправил в колонию. Я вижу в решении суда проявление гуманизма и, как уже неоднократно формулировал, соразмерности наказания содеянному».

По словам главы СПЧ, многие другие участники протестов буквально нападали на сотрудников полиции, что является недопустимым.

Фадеев «Но в некоторых случаях опасность деяния была не очевидна. Мы сразу обратили внимание на обвинения в отношении Раджабова, Жукова и Фомина».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура просила на суде отправить Раджабова в колонию общего режима на три с половиной года, но суд приговорил его к штрафу и освободил из-под стражи.

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