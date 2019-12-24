Москва, , 17:36 — REGNUM В 2020 году государству предстоит масштабная работа по актуализации правил и процедур контрольно-надзорной деятельности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Государственной Думы.

«Предстоит и серьёзный пересмотр, актуализация правил и процедур контрольно-надзорной деятельности по модели — много раз уже об этом говорили, — регуляторной гильотины», — заявил Путин.

По этому вопросу необходимо организовать «открытое, широкое и живое обсуждение», указал президент.

«Нужно учесть все мнения, все нюансы, гарантировать системность, единство правового регулирования. И, конечно же, последовательность в достижении национальных целей развития», — подчеркнул он.