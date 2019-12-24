Минск, , 17:24 — REGNUM Разговоры о создании новой военной базы России на территории Белоруссии бессмысленны, заявил белорусский президент Александр Лукашенко 24 декабря в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Лукашенко отметил, что такая военная база не нужна, это была бы просто «трата денег», которые можно направить на что-то более важное. Такая база в случае нападения на Белоруссию и на Россию была бы выведена из строя одним ракетным ударом.

Лукашенко «Это был обычный фейк, просто болтовня».

Он при этом сказал, что российские военные самолёты можно разместить на действующих военных базах в Белоруссии — «хоть завтра».

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Напомним, белорусская сторона не раз говорила, что новая военная база РФ на территории Белоруссии не нужна. В начале октября в Кремле заявили, что Москва и Минск не обсуждают такой вопрос.

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