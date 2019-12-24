Москва, , 15:46 — REGNUM Россия располагает достаточным объёмом архивных материалов, чтобы не позволить исказить память о событиях Великой Отечественной войны. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 24 декабря на расширенной коллегии Минобороны РФ.

Он пояснил, что речь идет в том числе о «трофеях из европейских стран», документах периода Второй мировой войны. Никто не сможет «испоганить память о наших отцах, наших дедах» и всех тех, кто отдал жизни за победу над нацизмом, подчеркнул он.

Так, документы подтверждают фактический сговор европейских стран, включая Польшу, с Гитлером. Сегодня подобные тем деятелям люди сносят в Европе памятники советским воинам-освободителям, добавил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин осудил резолюцию Европарламента, в которой уравниваются нацизм и советский строй.

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